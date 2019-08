Det er op ad bakke fra start for rytterne i Danmark Rundt

Rytterne i PostNord Danmark Rundt skal de kommende fem dage tilbagelægge 727 kilometer, før de kan spurte over målstregen på Frederiksberg søndag.

Og det bliver op ad bakke fra start, når 1. etape onsdag både starter og slutter i det bakkede Silkeborg, siger løbsdirektør Jesper Worre.

- 1. etape er simpelthen hård. Rundstrækningen i Silkeborg er hård. Det handler om at holde sig til fra starten af. Det har vi også set de seneste to år, siger han.

Han henviser til, at Casper Pedersen i 2017 kørte alene hjem på 1. etape og endte på podiet på en samlet tredjeplads, mens Lasse Norman Hansen sidste år ligeledes vandt 1. etape og sluttede på podiet som nummer tre samlet.

Også Mads Würtz Schmidt, der i år er kaptajn for det sammensatte danske hold, Team PostNord Danmark, mener, at der bliver lagt hårdt ud i årets Danmark Rundt.

- Det er en fed rute og en hård rute. En rute der indbyder til hårdt cykelløb.

- 1. etape er hård, og der vil helt sikkert ske en udskilning. Jeg tror, det bliver en mindre gruppe, der skal spurte om sejren på 1. etape, og det handler om at være med fremme, hvis man ikke vil blive tabt allerede der, siger Würtz.

Desuden mener han, at enkeltstarten, der bliver kørt torsdag, også bliver en af de mest afgørende etaper.

Han har tidligere vundet to enkeltstarter i løbet i 2015 og 2016, og i år vil han forsøge at gøre det igen.

- Jeg opsat på at køre meget stærkt og vil rigtig gerne forsøge at vinde, og jeg tror også, at jeg har niveauet til at gøre det.

- Hvis jeg rammer dagen, er det der, jeg skal tage så meget tid på konkurrenterne som muligt. Efter enkeltstarten tager vi stilling til, hvordan resten af løbet skal køres, siger Mads Würtz Schmidt.

Fredag venter årets kongeetape, der byder på 200 kilometer fra Holstebro til Vejle, hvor den berygtede 21 procent-stigning på Kiddesvej skal bestiges tre gange, inden rytterne kan køre i mål.

- Så tror folk, at løbet er slut, siger Jesper Worre.

- Men så har vi denne her halve kongeetape lørdag fra Korsør til Odsherred. Finalen på den etape er vanvittig hård, så der er en masse på spil.

- Vi ved ikke, hvem der vinder, før vi kommer til Frederiksberg, siger han.