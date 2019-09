Det er langt fra verdens undergang

- Det var irriterende at gå ud. Jeg ville gerne have haft de 90 minutter i benene. Der er set fra mit synspunkt ikke sket det store i sommerpausen i klubben. Jeg spiller i en af verdens måske ti-tyve bedste klubber med mange gode spillere. Der kan være taktiske grunde til, at jeg har været ude og eller det kan være dagsformen. Jeg har gode konkurrenter, men er altså slet ikke faldet i niveau, men det har jeg bare ikke haft mulighed for at bevise. Træneren har bare valgt to andre frem for mig, siger Thomas Delaney.

- Jeg følte mig ikke tilpas, og når der er tale om hovedskader, så trækker doktoren mig også ud af kampen, når jeg slår ud på et af flere parametre. Jeg kom ellers på banen igen og var ved bevidsthed og jeg kunne huske ting, men havde svært ved at finde ordene, så det var nok den rigtige løsning at tage mig ud. Men det var da ærgerligt for mig, siger Thomas Delaney siddende i cafeen på Hotel Barcelo i Marbella.

Thomas Delenay havde et stort plaster på hovedet for at beskytte sin tinding, der havde fået et ordentligt fur i den tabte Bundesliga-kamp mod Union Berlin. (Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix 2019)

Jeg er ikke bekymret

- Det er tidligt på sæsonen. Der er ikke sket noget, som jeg ikke har prøvet før i min karriere. Jeg er ikke bekymret, og det jeg skal arbejde med er det samme. Men jeg har kun været ude i tre-fire Bundesliga-kampe. Det er ikke verdens undergang.

- Forklaringen er, at der er to, som træneren synes er bedre end mig. Jeg skal gøre det samme bedre som i sidste sæson - gå mere med i offensiven og blive ved med at gøre de ting, jeg er dygtig til. Der er ikke sket noget jordskred i truppen og taktikken er ikke blevet ændret, så jeg pludselig er overflødig. Det er et simpelt valg og det er da irriterende, for jeg vil gerne spille fodbold og ikke bare være i Dortmund på grund af de fede fans, tilføjer 28-årige Delaney.

- Jeg kan godt mærke, at jeg ikke spiller og, at jeg er ude af et flow, selv om jeg er typen, som altid sørger for at være godt løbende. Men i fysisk forstand kan man aldrig helt genskabe de 90 minutter i kamp. Jeg bliver ikke ladet op på samme måde, men det kommer ret hurtigt igen og jeg tager med åbne arme imod alt, hvad jeg kan få af spilletid her på den her landsholdstur, siger Delaney velvidende, at en konkurrent som Pierre-Emile Højbjerg har spillet fast for Southampton i Premier League.

- Helt ærligt, så skal vi slå både Gibraltar og Georgien. Dermed ikke sagt, at det bliver nemt. Vi skal være klar over, at vi skal trykke på og ikke undervurdere dem og allerede nu betragte de to kampe som vundne. Der kræves altid en indsats. Min schweiziske klubkammerat Akanji var med i Georgien og det var ikke nemt, for de har dygtige fodboldspillere. Det er altid svært både for journalister og os selv at vurdere, hvor gode de modstandere er, som man aldrig har mødt. Vi så det mod Kosovo, hvor vi måtte kæmpe til sidste minut, mener Thomas Delaney.

- Mod Gibraltar skal vi undgå at blive vores egen værste fjende og sørge for at få en god start. Hvis vi tænker, at det her er "piece of cake" og vi nok skal score på et tidspunkt, så bliver det svært. Jeg tror ikke, at de vil være ekstremt overtændte, for så sexede er vi nok ikke for dem. Vi er trods alt ikke Brasilien, fastslog Frederiksberg-knægten med det vindende smil.