Desler i europæisk eventyr med Haugesund

FODBOLD: Norske FK Haugesund med de to fynboer Mikkel Desler Punggaard og Benjamin Tiedemann Hansen kan torsdag aften skabe klubbens største internationale resultat nogensinde.

Nordmændene med træner Jostein Grindhaug i spidsen kan klemme sig ind i 3. runde af Europa League-kvalifikationen for første gang, hvis Haugesund kan udnytte fordelen efter at have vundet første kamp hjemme på Haugesund Stadion med 2-0 over østrigske Sturm Graz.

Klarer Haugesund pynten skal nordmændene møde enten PSV Eindhoven eller FC Basel i 3. runde. Hollænderne reddede sig akkurat en 3-2-sejr i hus inden returen i Basel efter at have været bagud med 2-1 til det 89. minut.

- Vi vidste ikke meget om Sturm Graz. Men vi var underdog og havde intet at tabe og gik op og lagde et hårdt pres på dem. Det havde de ikke forventet, og vi smed alle hæmninger og spillede fantastisk fodbold, siger Mikkel Desler til Sport Fyn.

Haugesund har en alenlang skadesliste, så bænken består af teenagere og klubbens stjerneangriber Ibrahima Wadji er blevet taget for doping.

- Vi spillede meget fysisk og en masse tju-bang og med bolde ned i frimærkerne, men nu er vi af nød skiftet til 4-3-3 og har spillet noget af det bedste fodbold.

Haugesund fra det nordlige Rogaland har været fast inventar i Eliteserien siden 2009 og blev nummer fire i sidste sæson. Mikkel Desler stor set alle kampe som højre back og Assens-drengen har jo selskab af i det norske af Bogense-stopperen Benjamin Tiedemann Hansen, der har spillet for både Næsby, Marienlyst og FC Nordsjælland, mens Desler siden Assens-tiden var ærke-OB'er, indtil han så skriften på væggen, hvor han i OB ikke længere var fast mand på holdsedlen i Ådalen.

Haugesund slog nordirske Cliftonville ud i første runde med 1-0 og 5-1 og har trodset en lang skadesliste og ligger i midten af Eliteserien med fem sejre, fem uafgjorte og fem nederlag efter 15 kampe.

I 2015 blev Haugesund slået ud i 2. runde af FK Sarajevo og det samme skete i 2018 mod Lech Poznan.