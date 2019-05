Derfor tabte GOG i Skjern

Håndbold: GOG havde chancen for at gøre sig klar til sin første DM-finale i 11 år, da fynboerne søndag spillede anden semifinalekamp mod Skjern Håndbold i det vestjyske efter at han vundet første opgør hjemme i Gudme i onsdags med 28-25.

Uafgjort havde været nok for GOG, men de gule tabte med 30-31 i en næsten fyldt Skjern Bank Arena, hvor hovedparten af de 3179 tilskuere - nemlig kun minus et par hundrede fra Fyn - nærmest gik amok, da det stod klart, at de lokale helte og forsvarende danske mestre fortsat er med i kampen om at nå dette års DM-finale.

Det blev en flot håndboldkamp, hvor topdommerparret Mads Hansen og Martin Gjeding tillod kontant brug af fysik. Det klædte de 60 intense minutter.

Tilbage står især to momenter, som GOG reelt tabte opgøret på.

Med små fem minutter tilbage - og GOG foran med et enkelt mål - fik hjemmeholdet udvist Jesper Konradsson. Men det lykkedes alligevel Skjern at vinde undertallet med 2-0 - blandt andet da Anders Eggert smart gik imellem en GOG-aflevering og scorede på den efterfølgende kontra.

Uafgjort havde altså været nok for de gule, og ved stillingen 31-30 til Skjern Håndbold havde fynboerne rent faktisk bolden i de sidste små 20 sekunder, men GOG'erne fik ikke forvaltet de sekunder smart nok. Blandt andet da playmaker Josef Pujol forsøgte med en lidt håbløs afslutning.