Der skal måske flere point til

Jakob Michelsen vil ikke udelukke, at OB skal op på 37 eller 38 point for nå top seks.

FODBOLD: OB-træner Jakob Michelsen mener stadig, at der er et stykke, inden OB kan fejre indtoget i top seks.

- Det kan være, at vi skal op på 36 eller 37 point. Vi skal møde indbyrdes konkurrenter som AGF og Randers, og det kan blive snert. Nu går vi efter top seks, hvor OB ikke har været de seneste syv-otte år, og det vil være stort for klubben at opnå. Spillerne skal have ros for en kæmpe indsats foran en fed kulisse.

- Vi fik den værst tænkeligt start på året med 6-1-nederlaget i Parken. Nu har vi hentet fire sejre i træk inklusive pokalen, hvor vi er i en semifinale. Det viser noget om moralen og indstillingen i truppen. Vi har formået at ride videre på efterårets bølge, sagde Jakob Michelsen, der ikke mente, at det var den bedste præstation i hans tid som OB-træner.

- Nej. Det synes jeg vores første halvleg i Esbjerg var, selv om vi taber. Første halvleg i Vejle var også på et meget højt niveau. Men i dag vi havde modet til at spille med Brøndby, presse dem højt og skabe mange chancer. I begge halvleg havde Brøndby de første syv minutter, men så tog vi kontrollen. De er dygtige i hovedstødsdueller, og vi ville gerne spille ud af Brøndbys første pres og så udfordre bagrummet. Vi skabte chancer på mange måder, mente OB-træneren.

- Havde vi tabt i dag, og AGF havde vundet, så havde vi ligget nummer 100. Nu har vi haft en fantastisk uge.

OB-træneren slog fast, at både Janus Drachmann og Marco Lund dumpede den fysiske test lørdag før kampen.

- Derfor kom Oliver Lund og Jens Jakob Thomasen ind og spille på deres positioner, og det gjorde de godt, som de gjorde det i pokalkampen. Det er derfor, at man har en trup, så man kan tåle skader og karantæner.

Han havde på direkte forespørgsel roser til Bashkim Kadrii, der er en del af anfører-teamet sammen med Janus Drachmann, Jeppe Tverskov og Sten Grytebust.

- Bashkim er kommet med noget vinderinstinkt og nogle lederegenskaber til os og en professionalisme, som han har bragt med ind i gruppen. Det er stærkt, når man som ham er blevet kasseret i FCK og så komme med sådan en moral og niveau. Han er også fantastisk uden for banen, roste Jakob Michelsen.

Viceanfører Jeppe Tverskov slap for karantæne, men er nu kun et point fra straffegrænsen på 19 point.