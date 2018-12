Deontay Wilder forsvarer VM-titel med to sene knockdowns

Bokseren Deontay Wilder fra USA kan fortsat kalde sig WBC-verdensmester i sværvægt efter en jævnbyrdig titelkamp tidligt søndag morgen dansk tid mod briten Tyson Fury.

De 12 omgange i Staples Center i Los Angeles endte uafgjort på dommernes scorekort, og dermed beholder Wilder sin titel.

- Jeg synes, det var en stor kamp. Vi bliver nødt til at gøre det igen, lød det fra Wilder ifølge The Guardian.

Den 30-årige Tyson Fury, der er tidligere verdensmester i de tre andre store forbund, WBA, WBO og IBF, bevægede sig fra første omgang godt rundt i ringen, og hans jabs var til konstant irritation for Wilder.

Den 33-årige Wilder missede derimod flere slag med sit mest kraftfulde våben, højrehånden, men når han landede et slag, var det med mere kraft og saft end Fury.

Som kampen skred frem, voksede Tysons Furys overtag.

Indtil niende omgang, hvor Wilder endelig havde sigtekornet rigtig indstillet og sendte Fury i gulvet med et højrestød.

Briten kom hurtigt på benene og dominerede både 10. og 11. omgang. Det lå derfor i luften, at Deontay Wilder skulle slå modstanderen ud for at forsvare sin titel.

Og tidligt i 12. runde så han ud til at få endnu et sejr på knockout. Fury gik igen i gulvet, og dommeren talte over ham. Men englænderen kæmpede sig op på benene og holdt kampen ud.

Deontay Wilder er dermed ubesejret i samtlige sine 41 kampe.