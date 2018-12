Deontay Wilder er klar til nyt boksebrag mod Tyson Fury

Efter at have forsvaret sit VM-bælte er Deontay Wilder klar til en ny duel mod Tyson Fury.

En uafgjort titelkamp mellem bokserne Deontay Wilder og Tyson Fury tidligt søndag morgen dansk tid betød, at Wilder forsvarede sit WBC-verdensmesterbælte i sværvægt.

Nu fortæller Wilder, at han er klar til en ny slagudveksling med den britiske modstander.

- Jeg er klar til at gøre det igen, siger Deontay Wilder og fortsætter:

- Mit primære fokus er Tyson Fury. Jeg ser frem til at give ham en omkamp så snart som muligt.

- Det er stadig den største og mest seværdige duel inden for sværvægt, og vi er klar til at give fansene, hvad de vil se, lyder det fra verdensmesteren.

Wilder er ubesejret i samtlige af sine 41 kampe.

I søndagens boksekamp sendte han i niende omgang Fury i gulvet med et højrestød.

Fury kom dog på benene og dominerede både 10. og 11. omgang. Det lå derfor i luften, at Deontay Wilder skulle slå modstanderen ud for at forsvare sin titel.

Tidligt i 12. runde så han ud til at få endnu en sejr på knockout. Fury gik igen i gulvet, og dommeren talte over ham. Men englænderen kæmpede sig på bemærkelsesværdig vis op på benene og holdt kampen ud.

- Han vågnede op fra helvede. Der vil jeg sende ham tilbage, siger Wilder.

- Begge parter ønsker helt klart, at den (en omkamp, red.) finder sted. Jeg kan ikke se, hvorfor det ikke skulle kunne lade sig gøre.

- Det er en stor kamp, og optakten er allerede begyndt, lyder det fra Wilder.

Fury sagde ellers mandag, at han tvivlede på, at amerikaneren var klar til et nyt boksebrag.

- Jeg har en fornemmelse af, at han tager løbeskoene på og holder sig væk fra mig for enhver pris, sagde Fury.