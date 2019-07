Den kvarte fynbo i Everton

FODBOLD: Det her er da en klar mulighed for de danske ungdomslandsholds-trænere.

Den snart 18-årige målmand Nicolas Defreitas-Hansen har netop skrevet under på en ny to-årig kontrakt i Premier League-klubben Everton FC og har været indrulleret i klubbens akademi siden 2017 og er nu på U23-holdet i den store Liverpool-klub, der iøvrigt har hentet Jonas Lössl som førstemålmands-kandidat for nylig fra Huddersfield.

Nicolas Defreitas-Hansen er kvart eller en tredjedel fynsk, fordi hans far og ærke-OB'er Ulrich Hansen flyttede til Washington i 1997 og mødte brasilianske Vanessa. Ulrichs far er Uffe Hansen, der er tilknyttet "De Kloges Bord" i Ådalen og i flere år hjalp VIP-folk og pressen på plads på Odense Stadion.

Nicolas Defreitas-Hansen kan i princippet spille for USA, Brasilien eller Danmark og har været på de amerikanske ungdomslandshold.

Hans 20-årige storebror Luca spiller stopper for Portland Pilots hos University of Portland.

Sport Fyn mødte første gang den multietniske ejendomsmægler-familie i Florida i Fort Lauderdale i februar 2007, da OB under Bruce Rioch var på træningsophold i Bradenton. Her så de et OB-hold, der vandt 7-0 over Honduras, som viste sig et være et halvt tjenerhold. Ulrich Hansen var i hvert fald dengang gode venner med den tidligere Svendborg-spiller Morten Frederiksen.