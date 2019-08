Den gamle gjorde sin pligt

31-årige Casper Johansen viste sin klasse med to mål og to oplæg til Middelfarts 4-0-sejr i spændingsforladt lokalopgør i Næsby.

FODBOLD: Næsbys spillere havde hele første halvleg den lavthængende sol og Middelfarts snu målræv Casper Johansen imod sig.

Og det blev kostbart, for da halvlegen var omme var solen gået ned, stærene fløjet betuttede hjem og Casper Johansen skiftet ud efter at have lavet to mål og lagt op til to andre.

- Vi har et meget tæt program nu, så jeg talte med Jes om, at det var bedre, at jeg blev taget ud. Vi havde talt om deres afleveringer fra stoppere ud til wingbacks og dem fik vi virkelig opsnappet i starten. Vi vidste, at det kunne være godt med et par hurtige mål, for kommer Næsby først ned og stå, så er de svære at have med at gøre, sagde 31-årige Casper Johansen, der var tæt på et hattrick, der ville have hørt hjemme i de fleste rekordbøger i verden.

Han kunne have lavet hattrick indenfor tre minutter og 45 sekunder, men Næsby-keeper Jeppe Kirk reddede flot, da der stod 2-0 efter fem minutter og Casper Johansen fik en åben skudchance.

- Den redning er jeg lidt træt af, for jeg det var faktisk den bold, som jeg fik bedst ram på. Men ellers fik vi dem presset godt og det var dejligt, at vi fik gang i målene fra os offensive folk, sagde Casper Johansen, der servicerede Kristian Weber til både 3-0 og 4-0 før pausen. Ved det sidste begik Næsby-forsvaret endnu en opspilsfejl, Casper Johansen lavede en sparkefinte og lobbede så smart bolden lige ind i løbet på Weber, der chippede bolden over Jeppe Kirk et minut før pausen.

Som så meget andet her i tilværelsen kunne det have gået anderledes, hvis Pelle Weber havde scoret for Næsby efter 12 sekunders spil. Weber var fri lidt skråt foran mål, men Casper Radza leverede en stærk fodparade.