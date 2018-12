Den forsvarende verdensmester, Rob Cross, er røget ud af VM i dart.

Den 28-årige brite måtte overraskende se sig slået i en 2-4 kamp mod Luke Humphries.

Humphries sikrer sig en plads videre i verdensmesterskabet, der afgøres med en finale den 1. januar 2019.

Rob Cross kom ellers godt fra start og vandt dagens to første sæt. Hans 23-årige britiske modstander udlignede derefter med de næste to sæt.

Derfra gik det stejlt ned ad bakke for den forsvarende verdensmester, som også måtte sig slået i kampens to sidste sæt - og dermed måtte vinke farvel til muligheden for at genvinde sin titel.

Det kom ligeså som en overraskelse, da Rob Cross i januar 2018 som debutant vandt titlen som verdensmester over dart-legenden Phil Taylor.

Phil Taylor havde i forvejen 16 VM-titler på sit cv, men havde på forhånd annonceret, at det ville blive hans sidste VM-turnering.