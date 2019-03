DAGBOG: Alvoren nærmer sig. Det danske landshold er kørt de to timer fra St. Gallen mod vest for at slappe af på Novotel i Basel, mens de danske pressefolk halser efter for så at lande i Lörrach i det sydlige Tyskland på Stadthotel. Det er stadig ur- og juvelmessen, der er skyld i, at skrivere, fotografer og tv-reportere er endt på den anden side af grænsen.

Men i Lörrach, hvor der vel bor 50.000 mennesker, er der få kilometer både til den franske og schweiziske grænse og de har lavet et helt museum i byen om de tre lande sådan samlet indenfor meget kort afstand. Der er kun syv-otte kilometer til Basel fra Lörrach, hvor træner-legenden Ottmar Hitzfeld blev født for 70 år siden. Han lavede store ting med Grasshoppers Zürich, Bayern München og Borussia Dortmund.

Han har engang skubbet til Deres reporter, som var hastet til træningen i Dortmund dagen efter, at Flemming Povlsen havde pådraget sig en af sine korsbåndsskader i en Bundesliga-kamp. Men Hitzfeld var ikke sur på mig, men ville blot vise, hvordan skaden opstod. Mit knæ overlevede.

Ud over Hitzfeld er Lörrach kendt for produktionen af Milka-chokolade, som de gør et stort nummer ud af i de tyske tv-reklamer. Man kan sige, at personen Gustav Struve er herostratisk berømt. Efter Napoleons-tiden gjorde han oprør i Lörrach, men blev fanget og sendt i fængslet. Men Struve havde faktisk sørget for at gøre Lörrach til Tysklands officielle hovedstad. For en dag.