Demokratiets dag i det skjulte

FODBOLD: DBU Fyn skriver på sin hjemmeside, at den fynske fodboldunion inviterer til "demokratiets dag" ved det årlige delegeretmøde på onsdag i Langeskov Hallen.

Men få timer inden tilmeldingsfristen fredag har kun 24 ud af 131 fynske fodboldklubber tilmeldt sig og det er altså blot godt 18 procent af samtlige klubber, der tager imod tilbuddet om at øve indflydelse på årsmødet.

DBU Fyn har for andet år i træk lagt delegeretmøde samme aften som OB spiller på Nature Energy Park. Der er pokalkamp kl. 19.00 mellem OB og Esbjerg og delegeretmødet i Langeskov begynder kl. 18.

DBU Fyn har dog mulighed for næste år at være mere fleksibel med hensyn til datoen.

DBU Fyns bestyrelse stiller forslag om, at forslag til delegeretmødet skal være bestyrelsen i hænde senest fire uger før delegeretmødes afholdelse og ikke som nu før den 1. februar.

Det eneste forslag fra klubberne denne gang kommer fra Søllinge Sport og Fritid, der er træt af, at man i syvkvindes-fodbold kan sætte en ekstra spiller ind, hvis holdet er bagud med tre mål. Klubben finder reglen ødelæggende.

Samtidig stiller DBU Fyn selv forslag om, at man i senior kvinde vest-rækken, der er fælles med Jylland, kan tage point med over til slutspillet for at gøre turneringen mere spændende.

De øvrige forslag handler om ungdomsfodbold og et stadigt tættere samarbejde i turneringsregi med DBU Jylland.

I 2017 spillede 28.000 fynboer fodbold i klubber og fodbold er dermed fortsat den største idrætsgren på øen.