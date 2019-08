Delaney udgår med hovedskade i Dortmund-skuffelse

Efter at have været bænket i sæsonens fire første kampe fik Thomas Delaney endelig chancen fra start, da Borussia Dortmund i Bundesligaen gæstede oprykkerne Union Berlin.

Men det blev en skidt aften for både Delaney og Dortmund. Union Berlin vandt kampen 3-1, og Delaney måtte lade sig udskifte i pausen med en hovedskade.

Efter 35 minutter hamrede han hovedet sammen med en modstander, og blodet flød fra området omkring danskerens ene øjenbryn.

Lægestaben fik lappet ham sammen på et par minutter, den danske midtbanemotor gennemførte resten af halvlegen, men måtte lade sig udskifte i pausen.

Delaney har tidligere været ude i en længere periode med hjernerystelse, og med to landskampe i starten af september følger landstræner Åge Hareide nok også med i udmeldingerne fra Dortmund om den tidligere FC København-spiller.

På banen havde Dortmund et voldsomt overtag i boldbesiddelse, men berlinerne, som var uden sine danske islæt Jakob Busk og Marcus Ingvartsen, var i fin kontrol i kampen.

Midtvejs i første halvleg sendte Marius Bülter holdet i front, men tre minutter senere fik Paco Alcacer udlignet.

Fem minutter efter pausen var Bülter igen på pletten og sendte oprykkerne i retning af første Bundesliga-sejr.

Dortmund formåede aldrig at veksle den spillemæssige dominans til et chanceovertag, og et kvarter før tid stak svenske Sebastian Andersson den sidste kniv i Dortmund-holdet med målet til 3-1.

Mens det var Union Berlins første sejr i ligaen, var det Dortmunds første pointtab i sæsonen efter to sejre til at indlede med.

Jacob Bruun Larsen blev skiftet ind efter 85 minutters spil.