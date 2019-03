Delaney modsiger Hareide: Hellere kamp end træning

Thomas Delaney er glad for, at Danmark møder Kosovo fem dage før EM-kvalifikationskampen ude mod Schweiz.

Fodboldlandstræner Åge Hareide har givet udtryk for, at han gerne ville være torsdagens testkamp mod Kosovo foruden, så han i stedet kunne have haft en hel træningsuge frem mod tirsdagens EM-kvalifikationskamp i Schweiz.

Den holdning deler midtbanedynamoen Thomas Delaney ikke. Han er glad for, at landsholdet torsdag aften kan forberede sig i Kosovo.

- Jeg forstår godt, hvad Åge mener med, at vi kunne træne mere, for vi er ikke så meget sammen som hold. Men jeg kan bedre lide at spille kampe.

- Vi vil gerne vinde den her kamp, og vi vil tage den seriøst. Det bliver ikke en kamp, hvor vi skal teste 100 forskellige ting, for det er stadigvæk en vigtig forberedelseskamp, siger Thomas Delaney på et pressemøde i Pristina onsdag aften.

Også landsholdsmålmand Kasper Schmeichel understreger, at kampen mod Kosovo er en vigtig del af forberedelserne før den formentlig hårdeste og vigtigste landskamp i 2019 mod Schweiz.

- Vi har ingen illusioner om, at det her bliver en nem kamp for os. Det bliver en kamp, som vi skal tage seriøst og præstere i for at kunne vinde den, siger Kasper Schmeichel.

På onsdagens pressemøde fastholder Hareide, at han hellere ville have været på træningsbanen, hvis ikke Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) havde tvunget Danmark til at spille to kampe i landsholdsterminen.

- Jeg ville have foretrukket træning, fordi det kan forberede holdet på en bedre måde. Det har ikke noget at gøre med Kosovo. Jeg har selv været hernede og spille mod Jugoslavien, og der er gode spillere i det her område.

- Kosovo er også et godt hold, og det er et hold, som kan kvalificere sig til EM. Det er en mulighed for at lære et hold at kende, som vi måske skal møde på et senere tidspunkt, siger Åge Hareide.

Kosovo ligger nummer 130 på Det Internationale Fodboldforbunds (Fifas) verdensrangliste. Danmark ligger nummer ti.