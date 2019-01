Monaco tabte 1-5 hjemme mod Strasbourg, men en VAR-dom kunne have ændret kampen, mener Thierry Henry.

Ikke meget går fodboldholdet Monacos vej for tiden. Heller ikke videosystemet VAR (Video Assistent Referee).

Lørdag aften tabte det nedrykningstruede mandskab 1-5 på eget græs til Strasbourg i Ligue 1. Det var holdets 12. liganederlag i sæsonen.

Monegaskerne blev sat på en alvorlig prøve, da Naldo fik rødt kort bare syv minutter inde i kampen. Monaco kom hurtigt bagud 0-2, men fik reduceret ved angriberen Radamel Falcao.

Og Monaco burde også være kommet på 2-2 kort efter, mener cheftræner Thierry Henry, som appellerede om, at dommeren skulle se en episode igennem.

- Der blev begået et straffespark på Rony Lopes, da det stod 1-2. Men fjerdedommeren sagde: "Jeg beklager virkelig, hr. Henry. Men VAR virker ikke", siger Thierry Henry ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Jeg vil gerne vide, hvorfor VAR ikke virkede for Monaco, men så virkede igen kort efter. Det er bizart, siger Henry.

Strasbourgs cheftræner, Thierry Laurey, bekræftede efter kampen, at også han havde fået at vide, at VAR kortvarigt var ude af funktion.

- Jeg forsøger at sætte mig i Thierrys sted, men nogle gange fungerer teknologien ikke, siger han.

- Det er allerede sket i en eller to kampe i Ligue 1. Men det er ikke derfor, man vinder kampe, siger Thierry Laurey.

Strasbourg scorede yderligere tre gange og fik selv et rødt kort i anden halvleg. Henry er dog overbevist om, at et straffespark ved stillingen 1-2 havde ændret kampen.

- På det tidspunkt var vi ved at komme tilbage med ti mand mod et hold, der begyndte at tvivle, siger han.

Henrys Monaco har gang i en frygtelig sæson.

Holdet, som blev nummer to i Frankrig i sidste sæson, blev blæst ud af Champions League og ligger på 19.-pladsen med tre point op til den rigtige side af nedrykningsstregen i Ligue 1.

Monaco har stadig ikke vundet en ligakamp på hjemmebane i sæsonen.