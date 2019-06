De unges EM kræver greb i DBU-lommen

Da fodboldlandsholdet kvalificerede sig til VM-slutrunden i 2018 i Rusland, sikrede det Dansk Boldspil-Union (DBU) en minimumsindtægt på cirka 60 millioner kroner fra Det Internationale Fodboldforbund (Fifa).

Da Danmark senest var med ved EM, altså i 2012, regnede det med millioner fra Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) blot for at kvalificere sig til slutrunden.

Og så ville beløbene i øvrigt stige markant, hvis holdet klarede sig godt. Et solidt boost til DBU's økonomi uanset hvad.

Sådan forholder det sig på ingen måde ved EM-slutrunderne for U21-landshold. Tværtimod.

Der kommer hverken millioner for tv-penge eller store bonusser alt efter præstationen i DBU's retning. Blot et tilskud til at dække udgifter i forbindelse med slutrundedeltagelsen.

- Uefa giver os et beløb, som i princippet skal forsøge at dække vores omkostninger til ophold og forberedelsesdelen. Alt, hvad der kommer derudover med honorarer og bonus til spillerne, er noget, DBU selv betaler, forklarer Kim Hallberg, elitechef i DBU.

Tilskuddet fra Uefa lyder på godt to millioner kroner, og det skal dække alle udgifter til kost, logi og transport for hele delegationen op til og under slutrunden.

Derudover skal DBU ifølge landsholdsaftalen indgået med spillerne i november 2017 udbetale honorarer og kvalifikationsbonus til spillerne.

Budgettet for hele slutrunden lyder på 2,7 millioner kroner for DBU, som dermed må hive på den gode side af en halv million kroner op af lommen i forbindelse med U21-EM.

Selv om slutrunden er en underskudsforretning, så er det vigtige penge at bruge for DBU med henblik på at skaffe A-landsholdet til de lukrative slutrunder i fremtiden.

- Det en klar strategi fra DBU at investere i sportslig succes for alle vores landshold, vel vidende at det for nuværende kun er en slutrunde for herrernes A-landshold, der kan generere et økonomisk overskud, siger Kim Hallberg.

- Der er ingen sure miner. Vi er godt klar over, at det er en investering, hver gang vi kvalificerer os til en slutrunde, hvad end det er U17-drenge, A-landsholdet for kvinder eller U21-holdet her. Men det er jo derfor, vi er der.

En lang række af de nuværende A-landsholdsspillere har deltaget ved U21-EM tidligere, og derfor føler man fra DBU's side, at investeringen er givet godt ud.

- Jeg er slet ikke i tvivl om, at det er en super værdifuld læring for vores spillere, siger han og henviser til spillere som Christian Eriksen og Nicolai Jørgensen, der var med ved EM i 2011.

Med torsdagens 3-1-sejr over Østrig kan Danmark fortsat nå semifinalerne ved U21-EM, hvis alt flasker sig.

Uefa giver et ekstra tilskud til holdene, som når semifinalerne for at dække de udgifter, som det medfølger. Men det kan ikke dække alle udgifter.

- Jo længere vi når, jo større investering fra DBU, siger Kim Hallberg, som dog slår fast, at han kun vil være glad for at skulle grave lidt dybere i lommen, hvis Danmark går videre.