De røde og de blå mødes i afgørende slag

Lørdag byder på et af sæsonens lokale højdepunkter, når B1913 gæster Gillestedvej. Her ses den blå angriber Valdemar Schousboe prøve at fange B1909's forsvarer Daniel Winther, der i modsætning til Schousboe stadig er i samme trøje. I midten niernes målmand Nicklas Henriksen, der har en fortid på 13-holdet. Foto: Nils Svalebøg