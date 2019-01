De oranges første ligakamp efter juleferie og tabt pokalfinale venter: - Vi har slet ikke kigget bagud

Håndbold: Det var med tårer og stor ærgrelse, at Odense HC-kvinderne og cheftræner Jan Pytlick gik fra banen efter nederlaget til Nykøbing Falster i pokalfinalen. Onsdag var holdet så samlet første gang efter det mentalt hårde nederlag. Et nederlag, Odense HC skal have håndteret mentalt inden torsdag, hvor holdet skal i en svær topkamp mod København - ligaens første kamp efter juleferien.

Det er der tiltro til, at holdet formår fra cheftræneren.

- Skuffelsen er selvfølgelig stor. Men det skal rystes af til kampen i København. I løbet af onsdagen træning har det virket til, at spillerne er ved at være nogenlunde over det, siger Jan Pytlick.

Men det er en skuffelse, der endnu ikke er blevet drøftet på holdet ifølge cheftræneren. Heller ikke fra trænerens side, der ikke har snakket om nederlaget med kvinderne. Der bliver kun set fremad, fortæller han.

- Vi har slet ikke kigget bagud. Pokalkampen mod Nykøbing Falster skal evalueres på et tidspunkt. Det bliver bare ikke nu. Det er der ikke tid til, siger han og tilføjer:

- Jeg har kun haft fokus på København og vores eget spil.

Og selvom cheftræneren erkender, at det er vigtigt for torsdagens kamp, at Final 4-resultatet er glemt, kan deltagelsen i pokalturneringen dog være en fordel for kvinderne i orange ifølge Jan Pytlick.

- Jeg håber, vi kan bruge til vores fordel, at vi lige har fået to hårde kampe i benene, siger han.