De oranges brede trup bliver udfordret: - Viborg er det hold i ligaen, der ligger, hvor det ikke burde

Modstanderne stiller med et hold, der også drager fordel af en fysisk stærk, rutineret og bred trup. Derfor venter der de orange en svær kamp ifølge cheftræner Jan Pytlick.

Håndbold: Med 16 ligasejre i bagagen løber Odense HC på banen hos Viborg HK onsdag aften. Anden udekamp efter julepausen for de orange bliver et opgør mellem klubben på ligaens førsteplads og klubben på ligaens ottendeplads - Viborg HK. De orange har fuld plade i vundne ligakampe i denne sæson. Og efter seneste opgør mod Herning/Ikast topper holdet nu med 32 point - dobbelt så mange som de jyske modstandere er indehavere af. Seneste opgør mellem fynboerne og Viborg står da også med Odense HC som vinder med 28-21. Men på trods af tabellens konklusioner er det en svær kamp, der venter de orange, lyder vurderingen fra cheftræner Jan Pytlick. Odense HC's solide trup kommer nemlig op mod et hold med næsten lige så stor fysik, bredde og rutine. Noget, der får cheftræneren til at erkende, at holdets bredde, der ellers indtil nu i ligaen har givet dem en stærk fordel, er presset onsdag. - Viborg er det hold i ligaen, der ligger, hvor det ikke burde. De har nogle utrolig dygtige og enormt fysisk stærke spillere, så det bliver svært at komme til Viborg. Vi har gode chancer for at vinde set ud fra tabellen, men vi skal virkelig spille godt for at få point med hjem. Det ved spillerne også godt, siger han og fortæller, at Odense HC har forberedt sig på kampen med start klokken 18.30 ved at have fokus på de oranges eget spil. - Vi har set på vores kontrafase og vores angrebsspil.

Efter den seneste kamp mod Herning-Ikast lykkedes det Odense HC at spille en forholdsvis god første halvleg, efter de to kampe forinden havde budt på særdeles vanskelige første halvlege for fynboerne. Noget holdet også vil undgå onsdag ved at have fuld fokus på spillet og komme på banen med tålmodighed, fortæller cheftræner Jan Pytlick. Arkivfoto: Nils Svalebøg

Tvivlsom fløjspiller Det bliver sandsynligvis endnu en kamp, hvor de oranges brede trup også bliver en anelse udfordret indefra. Maja Jakobsen er nemlig ude resten af sæsonen på grund af graviditet. Og fløjspilleren Trine Østergaard har pådraget sig en forstuvet fod til træningen dagen inden seneste kamp mod Herning/Ikast. Cheftrænerens melding lyder, at hun er tvivlsom i onsdagens kamp. Samtidig konstaterer Jan Pytlick, at holdet har fået lagt en periode med mange skader - næsten - helt bag sig, hvor også flere af holdets store profiler har været ude. - Vi håber, at det er ovre. Der er et par småskavanker hos et par af de andre spillere, men ikke noget der burde gøre, at de ikke kommer på banen onsdag, siger han. Odense HC's næste kamp er hjemme mod EH Aalborg den 23. januar klokken 19.30.

Trine Østergaard var ude at løbe i mandags for at teste sin forstuvede fod. Hun trænede også lidt med til tirsdagens træning. Dog er hun usikker onsdag. Det beretter holdets cheftræner. Arkivfoto: Nils Svalebøg