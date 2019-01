De orange jagter 19. ligasejr i træk mod oprykkerhold

Håndbold: 33-20 - naturligvis til de orange. Sådan er resultatet fra seneste kamp i september mellem Odense HC og Skanderborg Håndbold. Onsdag klokken 19.30 møder de to hold igen hinanden. Denne gang er det oprykkerholdet Skanderborg, der har hjemmebanefordel. På trods af formentlig stærkere fanopbakning til det jyske hold onsdag aften venter der Skanderborg Håndbold en "kæmpe opgave", fremgår det på klubbens hjemmeside.

En udfordring, Skanderborg vil gribe an ved at have fokus på de oranges fysisk stærke mur af spillere, kan det læses.

- Vi så i Esbjerg-kampen, at det kræver en vis portion frygtløshed at udfordre de her topforsvar og deres fysik. Vi kan hurtigt komme til at løbe ind i en fysisk mur, og det bliver derfor en afvejning af at bruge hovedet, og hvornår der skal investeres maksimalt i duellerne.

De orange er da også stadig at finde helt i toppen af ligaen med 36 point efter 19 ud af 19 mulige ligasejre i denne sæson. Et godt stykke fra de jyske modstandere, der befinder sig på ligaens 10. plads med 24 point færre end Odense HC.