De løftede sig til medaljer

Vægtløftning: Dansk Vægtløftnings Forbund har sammen med Ålholm IF, Hillerød, afviklet et internationalt stævne for U17- og U20-løftere.

Svendborg Atlet Club var repræsenteret med klubben bedste unge løftere, og det blev til ikke mindre end tre guld, en sølv og to bronze til den sydfynske klub.

Kun 11-årige Sophie Lerche satte tre danske U17-rekorder med henholdsvis 29 kilo i træk, 42 kilo i stød og 71 kilo i to-kamp. Lerche, der vandt guld i sin vægtklasse, 35 kilo, løftede sig dermed ind på en fornem fjerdeplads på Danske Vægtløftnings Forbunds rangliste for samtlige kvindelige U17-løftere og er med på bruttolandsholdet for ungdomsløftere.

Hendes bror, 14 årige Nikolaj Lerche, løftede i 55 kilo klassen, hvor han vandt sikkert, og det blev dermed til endnu en guldmedalje til Svendborg. Nikolaj Lerche satte personlig rekord i stød med 70 kilo.

I 61 kilo klassen hentede 14-årige Magnus Olesen bronze på trods af ny personlig rekord i stød med 65 kilo.

I 73 kilo-klassen vandt Johan Brøgger Berdischesky sølv med ny personlig rekord i stød med 80 kilo.

Ali Besirevic hentede bronze i 81 kilo-klassen, hvor han løftede 75 kilo i stød.

I 89 kilo-klassen var Velid Bessirevic i fin form og satte nye rekorder i træk med 75 kilo og i stød med 90 kilo. Fynboen vandt guldet sikkert over Rasmus Lindqvist, Sverige, der blev besejret med 37 kilo i tokampen, hvor Velid Beserevic løftede 165 kilo.

Næste gang de unge Svendborg-løftere skal i aktion er lørdag ved de jysk-fynske juniormesterskaber i Silkeborg.