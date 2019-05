De her drenge skriver GOG-historie

For ni år siden gik GOG konkurs og blev tvangsnedrykket til 2. division. Efter to bronzemedaljer tog det "nye" GOG torsdag endnu et skridt op efter semifinalesejr over Skjern Håndbold. Nu hedder det mindst DM-sølv - men både i spillertruppen og i administrationen vil man nu - "hele vejen".

- Vi skal have lov til at glæde os over den finale, men vi skal ikke være så fulde af følelser, at vi mister momentum. Nu skal vi selvfølgelig gå efter DM-titlen.

Det "nye" GOG - efter konkursen for ni år siden - hentede DM-bronze i 2016 og 2018, men nu er klubben altså sikker på at få mindst sølv. Og sandsynligvis også sikker på Champions League i næste sæson. Dermed tog klubben endnu et skridt op. Men som det lyder fra direktør Kasper Jørgensen:

Cheftræner Nicolej Krickau har en trup af drenge - og hovedparten er altså reelt "kun" drenge aldersmæssigt - der aldrig giver op. Drenge, der tror på, at de altid kan vende et slag. Drenge, der viser meget høj moral.

Håndbold: For første gang i 11 år er GOG i en DM-finale. Det blev en realitet efter et tredje semifinaledrama mod Skjern Håndbold i en begejstret Su'vi:t Arena - 1927 tilskuere, der kunne se deres helte vinde 28-25 efter reelt at have været nede i Skjern-sækken i opgøret første tre kvarter.

Niclas Kirkeløkke fik vist, at han er klar til Bundesligaen. Det bliver spændende at følge Kirkeløkke fra næste sæson i Rhein-Neckar Löwen.

Højrebacken Niclas Kirkeløkke leverede i anden halvleg på sit måske højeste niveau nogensinde for GOG. Han var en enmandshær, der endte på ni scoringer, og samtidig viste han attitude og trak dermed holdkammeraterne med fremad i slutfasen. Kirkeløkke er tidligere blevet beskyldt for at være for "bleg" og ikke vise nok udstråling og lederskab. Alt det modbeviste Kirkeløkke torsdag i den sydende Su'vi:t Arena.

GOG's DM-finale er primært nået på en stor hold indsats sæsonen igennem, hvor cheftræner Nicolej Krickau har kunnet bruge sin bænk bredt. Og stole på sin bænk bredt. Men på et hold skal der også være stjerner for at bære igennem, og i torsdagens afgørende brag var der en stjerne, der lyste klarere end alle andre.

GOG møder Aalborg Håndbold i årets DM-finale. BSV og Skjern skal kæmpe om bronzen. Fordi Aalborg blev nummer et i grundspillet og GOG nummer to, har nordjyderne hjemmebanefordel i finalerunden. Det vil sige, at der spilles i den nordjyske hovedstad i kamp et og i en eventuel kamp tre. Sådan ser finaleprogrammet ud: Søndag den 2. juni, kl. 16.00: GOG-Aalborg, torsdag den 6. juni (75 års-dagen for D-dag i Normandiet, for de historisk interesserede!), kl. 20.30: GOG-Aalborg og (eventuelt): Søndag den 9. juni, kl. 16.00: Aalborg-GOG. Aalborg blev allerede klar til DM-finalen i søndags med anden sejr i træk over BSV i de to klubbers semifinalerunde. DM-titlen giver med sikkerhed en plads i næste sæsons Champions League, men det gør andenpladsen sandsynligvis også. Det har den i hvert fald gjort de seneste år. Det er 11 år siden, GOG senest var i en DM-finale og 12 år siden, GOG senest vandt DM-titlen (for syvende gang).

Kirkeløkke gider ikke stå med sølv

Hovedpersonen selv gik rundt med et stort smil. Og fra Niclas Kirkeløkke lød det, mens folk festede omkring ham - en blanding af tilskuere og spillere:

- Hvor er det vildt, at vi - ligesom i første kamp mod Skjern - kom så flot tilbage, efter vi havde været nede i sækken. Det gør bare sejren endnu bedre. Det har været sådan gennem hele sæsonen, at vi ved, at vi kan ændre en kamp lynhurtigt, fordi vi løber godt. Taktikken mod Skjern-spillerne var også, at vi skulle løbe dem trætte. Vi fik dem til at kæmpe for hver eneste mål.

- Men I havde selv svært ved at få scoret i første halvleg?

- Det har været meget symptomatisk for de her kampe. Skjern har mange kræfter i første halvleg, og Emil Nielsen står godt - det gjorde han også i dag - men vi tilspiller os bare så mange chancer, at vi får vendt kampene. Også selv om det skete lidt sent i dag.

- Hvordan var det for dig at få så markant et flow i dit spil i anden halvleg?

- Det er jo det, man jagter. Og det gælder om at udnytte det, når man er i de perioder. Jeg kan ikke ønske mig et bedre farvel til klubben. Det er megastort. Men nu vil jeg gerne gå hele vejen. Jeg gider ikke stå med en sølvmedalje.