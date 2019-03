'De er runde og mørke' - se standup-komikeren Daniel Ricciardo med fantastisk analyse af de nye F1-dæk

Daniel Ricciardo er kendt for at være noget af en personlighed i Formel 1, og australieren begynder den nye sæson i vanlig underholdende stil,.

Se bare dette interview med Renault-køreren ovenpå fredagens to træningssessioner, hvor Daniel Ricciardo havde problemer med selen, der ikke passede.

Ricciardo lover, at det ikke skyldtes, at han har spist sig for stor...

Hør også hans fantastiske svar på spørgsmål omkring de nye dæk i Formel 1.

-De er runde, og det hjælper i hvert fald, siger Daniel Ricciardo uden at fortrække en mine.

-De er mørke af natur, tilføjer australieren, stadig uden så meget som et smil.

