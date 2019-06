De blå håber på skovsere i sovsen

Det er ikke frygteligt mange år siden, at B1913 spillede om oprykning til landets øverste række med mange klassepillere på holdet. Her ses teknikeren Kurt Bakholt runde OKS-strategen Claus Jensen (tidligere mange år i B1909) i et flot besøgt lokalopgør på Okson Park, hvor natklubben Atlantic var storsponsor. Til højre Allan Nielsen, der tidligere var dansk mester med OB. Foto: Jørgen Hansen