De Gendt jubler over soloshow: En af mine største sejre

Han vandt i 2016 en Tour de France-etape på Mont Ventoux. Han har vundet en Giro d'Italia-etape på Passo dello Stelvio.

Og Thomas De Gendt rangerer lørdagens solonummer på 8. etape af Tour de France helt oppe blandt sine triumfer på nogle af cykelsportens mest berømte bjerge.

- Den er blandt de allerbedste. Det er 200 kilometers kamp mod feltet, og så ender jeg med at vinde med få sekunder. Det er altså specielt, siger Thomas De Gendt.

Han havde på forhånd udset sig den benhårde etape, der bød på syv stigninger i de lavere kategorier og meget få flade kilometer.

Belgieren kom tidligt afsted med Ben King og Niki Terpstra. Siden stødte Alessandro De Marchi til. Men da tempoet blev skruet i vejret i slutfasen, faldt medudbryderne fra én for én.

- Jeg er vant til at klatre, for jeg træner meget ved Calpe (i Sydspanien, red.), hvor alle stigninger tager 20-30 minutter at komme op ad. Jeg er god til den type stigninger.

- Det er svært at jagte udbrud sådan en dag. Når der er seks-syv af sådan nogle stigninger, er der ingen hold, der kan sende tre mand i front hele dagen for at lukke hullet. Derfor vælger jeg sådan en type etape, siger Thomas De Gendt.

Sejren er den belgiske udbryderkonges anden i denne sæson. Han vandt i marts 1. etape af Catalonien Rundt. Også ved den lejlighed kørte han alene over stregen.