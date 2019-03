David Nielsen tager ansvaret for misset top 6: 'Vi smed det i et ellers godt efterår'

AGF-træneren ser de mange uafgjorte resultataer i efteråret som den primære grund til, at AGF ikke formåede at slutte grundspillet i top 6.

Superligaens mesterskabsspil bliver endnu engang uden AGF, der ellers havde en klar målsætning om en plads i top 6 forud for denne sæson.

Det startede ellers fint for århusianerne, der i det første lange stykke tid var ubesejrede, men alligevel mener AGF-træner David Nielsen, at holdet skulle have gjort det bedre i efteråret for at være kommet med i top 6.