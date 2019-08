Dato for årtiets kamp: Marstals pokalbrag mod AGF er fastlagt

Fodbold: Så er den endelige dato for årtiets kamp på Ærø fastlagt. Det bliver onsdag 11. september kl. 17.15, at superligaholdet AGF kommer til Reberbanen på Marstal Stadion for at spille 2. runde-pokalkampen mod Marstal/Rises fynsseriehold.

Der har været tvivl om den endelige kampdato. Den først fastsatte dato i den første uge af september kunne ikke bruges, fordi AGF har fået udtaget flere landsholdsspillere til diverse landshold og derfor har ret til at få kampen flyttet. Den ret benyttede AGF sig af, og de to klubber er nu blevet enige om at spille kampen onsdag 11. september.

Begge klubber er ved at bage godt op til pokalbraget på Reberbanen i Marstal. AGF vandt søndag 3-0 ude over Brøndby i Superligaen og har nu vundet to kampe i træk og ligger nummer otte.

Marstal/Rise søndag fastholdt sin status som ubesejret på hjemmebane i denne sæson med en 1-0-sejr over Bogense. Dermed har Marstal/Rise vundet begge hjemmekampe i denne sæson med en samlet målscore på 5-0 og ligger nummer tre i Fynsserien.