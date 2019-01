Danskerklub ansætter ny tysker som cheftræner

Tyske Jan Siewert er ny mand i spidsen for Huddersfield, der for nylig fyrede Siewerts landsmand David Wagner.

Mathias "Zanka" Jørgensen, Philip Billing, Jonas Lössl og resten af spillertruppen i Premier League-klubben Huddersfield har fået ny cheftræner.

Mandag meddeler klubben på sin hjemmeside, at tyske Jan Siewert er ny mand i spidsen for holdet, der agerer bundprop i den bedste engelske række.

36-årige Siewert kommer fra en stilling som cheftræner for Bundesliga-klubben Dortmunds reservehold.

Jan Siewert overtager trænergerningen i Huddersfield for landsmanden David Wagner, der tidligere i januar forlod samme stilling, og har fået en kontrakt, der løber frem til sommeren 2021.

Bestyrelsesformand i Huddersfield Dean Hoyle fortæller på klubbens hjemmeside, at man fik øjnene op for Siewert, da han var assistent- og ungdomstræner i den tyske klub Bochum for et par år siden, og at man allerede der tog kontakt til ham.

- Hans (Siewerts, red.) omdømme inden for fodbold er rigtig godt. Han er kendt som en træner med ambition, har mange kvaliteter og en stærk filosofi.

- Det var derfor heller ikke en overraskelse for os, da han blev ansat i en af verdens største klubber, Dortmund, siger Dean Hoyle.

Ifølge ham var David Wagner indforstået med, at klubben forberedte sig på fremtiden.

Jan Siewert var til stede på tilskuerpladserne, da Huddersfield i weekenden tabte til Manchester City med cifrene 0-3. Her agerede ungdomstræner Mark Hudson midlertidig cheftræner.

Danskerklubben ligger nederst i Premier League med 11 point efter 23 kampe. Holdet er uden sejr i de seneste ti ligakampe. Sidste gang, der blev sat tre point på kontoen, var mod Wolverhampton 25. november.

Jan Siewert får debut som Huddersfield-træner, når klubben møder Everton i Premier League 29. januar.