Danskeren med flest minutter på banen: Magnus Landin er beskeden og konfliktsky

- Det er sådan, vi er opdraget i vores familie, siger Niklas Landin - vi ser ingen grund til at råbe op.

Hamburg: Magnus Landin er den danske spiller, der har haft flest minutter på banen ved VM. Alligevel er han meget beskeden.

- Jeg føler mig frisk og er ikke mærket af at have spillet meget. Jeg er i god form, siger Magnus Landin.

Han burde have haft prisen som kampens spiller mod Sverige.

- Nej, det synes jeg nu ikke. Jeg synes, det var fortjent, Niklas fik prisen, sagde Magnus Landin.

Niklas Landin er stolt af sin lillebror. Han er en del ældre og har haft en halv forældrerolle, efter at Magnus Landin er kommet til Kiel.

- Jeg synes, Magnus spillede en imponerende kamp mod svenskerne. Han var fejlfri og scorede på alle fem chancer hos Andreas Palicka, mens andre virkede meget nervøse, sagde Niklas Landin.

Under EM i Kroatien skinnede det igennem, at Magnus Landin brændte store chancer fra fløjen, men nu tordner han bolden i mål på de samme chancer.

- Jeg har ingen recept. Jeg kigger på målmanden og ser, hvor der er plads til at skyde, siger han.

- Jamen, både min bror og jeg er opdraget til at være beskedne. Vi er konfliktsky og ser ingen grund til at råbe op. Det lader vi andre om, siger Niklas Landin, der som anfører giver landsholdet et godt ansigt udadtil uden konflikter og uden støj på linjen.