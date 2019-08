De danske tempospecialister Johan Price-Pejtersen og Mikkel Bjerg repræsenterede torsdag Danmark på smukkeste vis ved U23-EM i Holland.

Johan Price-Pejtersen var helt suveræn, da han vandt EM-guld, mens Mikkel Bjerg snuppede sølvet. Dermed stod der to danskere øverst på podiet i hollandske Alkmaar.

Johan Price-Pejtersen kom ind i tiden 25 minutter og 53 sekunder, og det rakte til en førsteplads, da han krydsede målstregen. Og ingen andre formåede at slå den tid.

Inden alle var i mål, sagde den senere guldvinder, at han håbede på at vinde EM-guld med præstationen.

- Det var hårdt. Den modvind var altså hård. Jeg havde håbet, at jeg havde haft lidt mere power til slut.

- Jeg kørte det bedste, jeg kunne. Jeg håber, det kan række, sagde Johan Price-Petersen til TV2 Sport.

Efter at guldet var hjemme, fortalte den 20-årige rytter igen, at modvinden var brutal, men han glædede sig over triumfen.

- Jeg har haft EM som mit primære mål. Mit næste mål er VM, hvor jeg gerne vil gøre det godt.

- Jeg er overrasket over det her, og nu vil jeg gerne have endnu mere. Nu gælder det VM næste år, men her vil der også være bedre ryttere med, lyder det fra Johan Price-Pejtersen.

Mikkel Bjerg, som har vundet VM i enkeltstart for U23-ryttere i både 2018 og 2017, blev nummer to i torsdagens EM-dyst i tiden 26 minutter og 4 sekunder.

Dermed var han blot 11 sekunder fra sin landsmand.

Det er ikke længe siden, at Mikkel Bjerg kunne meddele, at han skifter til UAE Emirates.

I mandags skrev danskeren under på en treårig kontrakt med World Tour-holdet gældende fra 2020.