Danskere affejer irsk kritik: Vi er respektfulde

Danmark og Irland har spillet tre 0-0-kampe mod hinanden i løbet af de seneste 19 måneder. Efter den seneste 0-0-kamp i Aarhus i november sagde Christian Eriksen til Sky Sports, at det var svært at spille mod et hold, der forsvarede med 11 spillere og prøvede at trække tiden ved hver lejlighed.

Thomas Delaney har tidligere kaldt Irland det mest irriterende hold spille imod.

De udtalelser er tolket meget negativt i Irland og er blevet brugt som benzin frem mod fredagens EM-kvalifikationskamp i Parken. Det siger Irlands anfører, Séamus Coleman, på et pressemøde torsdag eftermiddag.

- Det er aldrig rart at høre andre spillere tale ned om ens hold. Men det er deres måde at agere på, og det kan være en stor motivation for os.

- Personligt ville jeg aldrig tale skidt om andre spillere. Men det kan også være en motivation, og vi er klar til modbevise dem. Men jeg bekymrer mig meget mere om at imponere de irske fans frem for at imponere de danske spillere, siger Séamus Coleman.

Hans udtalelser blev efterfølgende viderebragt til Danmarks pressemøde forud for kampen. Åge Hareide og Kasper Schmeichel afviser beskyldningen om, at danskerne skulle være respektløse over for fredagens modstander.

- Jeg tror ikke, at nogen af danskerne har disrespekt for de irske spillere. De irske spillere er professionelle og spiller på de højeste niveauer i England, og det er kun gode spillere, som gør det, siger Åge Hareide.

Kasper Schmeichel er på samme linje.

- Emnet er nyt for mig. Jeg vil ikke sige noget som helst negativt om andre professionelle spillere. Jeg synes også, at man kunne se det på nogle af de ting, jeg sagde om Irland, efter at vi spillede imod dem i Dublin sidst.

- Man kan spille fodbold på mange måder, og der er ikke noget rigtig eller forkert. Vi har vores måde at spille på, og Irland har deres, siger Kasper Schmeichel.