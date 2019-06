Dansker stopper i kriseramt storklub: Har været en del uro

Den danske fodboldspiller Mads Albæk er færdig i den tyske klub Kaiserslautern, hvor han har spillet siden 2017.

Midtbanespillerens kontrakt udløber med udgangen af juni, og den bliver ikke forlænget.

Storklubben med de stolte traditioner rykkede sidste sommer ned i 3. Bundesliga. Alligevel valgte Albæk dengang at blive i Kaiserslautern i håb om at kunne være med til at spille klubben tilbage på næstøverste niveau.

- Vi havde jo håbet, at vi ville rykke tilbage i 2. Bundesliga. Det var planen, da vi forlængede, men så godt gik det desværre ikke, siger Mads Albæk.

Det er ikke kun sportsligt, der er krise i Kaiserslautern.

Klubben, der vandt sit seneste tyske mesterskab i 1998, er også så hårdt ramt på økonomien, at der indtil for få dage siden var stor tvivl, om licensen til at spille i 3. Bundesliga ville blive fornyet.

- Der har været en del uro, og alt i alt, hvis man lægger det hele sammen, så tror jeg, det er tid til at prøve noget andet, siger Mads Albæk.

Den nu 29-årige midtbanespiller brød igennem i FC Midtjylland og har siden spillet i franske Reims, IFK Göteborg i Sverige og nu altså Kaiserslautern i Tyskland.

- Jeg er åben for det meste. Vi kan godt lide at leve ude, er åbne for det meste og ser, hvilke muligheder der er. Vi har en datter på to et halvt, så der er ikke noget skole, der kommer i vejen, siger Albæk.

Han spillede i den forgangne sæson 22 ligakampe for Kaiserslautern, der sluttede som nummer ni i 3. Bundesliga.