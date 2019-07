Dansker sparker Rosenborg forbi første bump i CL-kvalen

Mike Jensen førte an, da Rosenborg vandt det første opgør mod Linfield i Champions League-kvalifikationen.

Rosenborgs anfører, Mike Jensen, indtog en hovedrolle, da den norske klub onsdag indledte kvalifikationen til Champions League.

Den danske midtbanespiller bragte Rosenborg foran i 2-0-sejren ude over Linfield fra Nordirland.

Midtvejs i første halvleg blev bolden fra venstrekanten sparket ind i feltet, hvor Mike Jensen kom stormende og tog bolden ned, inden han sparkede mod det nordirske mål.

På vej over målstregen blev bolden afrettet af en Linfield-forsvarer.

20 minutter før slutfløjt øgede Alexander Søderlund til 2-0, da han sparkede en tværpasning i mål.

Rosenborg-spillerne mangler fortsat at gøre arbejdet mod Linfield helt færdigt. Det kan de gøre i næste uge, hvor Belfast-holdet kommer forbi Trondheim til returopgøret.

Hvis det lykkedes nordmændene at vinde samlet, så venter hviderussiske BATE Borisov eller Piast fra Polen i anden kvalifikationsrunde. Onsdag fik Piast 1-1 med hjem fra Hviderusland.

Det danske mesterhold fra FC København står over i første runde og træder først ind i anden kvalifikationsrunde.

Her skal FCK op mod vinderen af en duel mellem KF Feronikeli fra Kosovo og The New Saints fra Wales. Det første opgør i Wales endte 2-2.

Vejen til Champions Leagues gruppespil består af i alt tre kvalifikationsrunder afsluttende med en playoffrunde.