Dansker slog OL-guldvinder: Min største sejr nogensinde

Rasmus Gemke var ikke overraskende ekstatisk, efter at han havde sendt Chen Long ud af All England.

Rasmus Gemke leverede en regulær choksejr, da han onsdag sendte den forsvarende OL-guldvinder, Chen Long, ud af badmintonturneringen All England.

Den useedede dansker sendte den fjerdeseedede kineser hjem efter en sejr i to sæt med cifrene 21-15, 21-17.

Efter den store triumf var Rasmus Gemke mildt sagt også meget godt tilfreds.

- Der er ingen tvivl om, at det er det største for mig. Jeg ryster stadig lidt og er måske ikke kommet helt ud med den der jubel endnu. Jeg er helt oppe at køre over det, sagde han efter kampen til TV2 Sport.

Rasmus Gemke skal torsdag møde landsmanden Jan Ø. Jørgensen i den prestigefyldte turnerings anden runde.

Vinderen af den kamp kan ligeledes ende med at møde en dansker i kvartfinalen. Det vil ske, hvis Viktor Axelsen slår kinesiske Lu Guangzu, der onsdag sendte Hans-Kristian Vittinghus ud.

Anders Antonsen led onsdag samme skæbne som Vittinghus. Igen var det en kineser, der var bødlen, da Antonsen røg ud efter et nederlag i to sæt til andenseedede Shi Yuqi.