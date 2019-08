Dansker får wildcard til speedway-grandprix i Vojens

Den danske speedwaykører Mikkel Michelsen har fået et wildcard til VM-grandprixet i Vojens 7. september, oplyses det i en pressemeddelelse.

Det sker få dage efter, at han viste glimrende form på selvsamme bane.

I lørdags vandt han således EM-grandprixet i Vojens, og inden sæsonens sidste EM-grandprix ligger han nummer tre sammenlagt.

Allerede i den næstkommende weekend får den 24-årige Michelsen dog chancen for at vise sig frem i VM-regi, når han stiller til start i lørdagens VM-grandprix i svenske Målilla.

Michelsen overtager svenskeren Antonio Lindbäcks plads i grandprixet, da hjemmebanehåbet har trukket sig med en skulderskade. Det blev en kendsgerning mandag.

- Jeg havde en forventning om, at det ville ske, for Lindbäck er en af mine gode venner, og jeg vidste godt, at det ikke så ud til, at han ville komme til at køre.

- Jeg vidste, at den næste reserve i rækken også var skadet, så jeg regnede med at få pladsen, sagde Mikkel Michelsen mandag.

I VM-sammenhæng er Michelsen ganske uerfaren. Sidste år deltog han i et enkelt heat og hentede et point. Før det havde han ikke kørt et VM-heat siden 2015, hvor han fik et wildcard til det danske VM-grandprix.

Mikkel Michelsen er tredjereserve i årets VM-serie.