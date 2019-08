Danske talenter tager mere metal ved EM i cykling

Danmarks bedste U23-ryttere tog lørdag endnu en medalje ved EM i Holland.

Tidligere på ugen blev det til dansk guld og sølv på U23-enkeltstarten, og i landevejsløbet på gaderne i og omkring byen Alkmaar hentede Niklas Larsen sølv.

I den afsluttende massespurt blev han kun slået af italienske Alberto Dainese, der endte som suveræn vinder.

De seks startende danskere satte deres præg på det 138 kilometer lange løb, hvor norske Jonas Iversby Hvideberg og italienske Alexander Konychev længe var i udbrud.

Med 1,5 kilometer tilbage blev Konychev med de russiske rødder indhentet af det jagtende felt, og Andreas Stokbro Nielsen og Niklas Larsen fik placeret sig helt i front.

De to danskere lå forrest som etter og toer, da rytterne i højt tempo kørte ind på de sidste 500 meter. Stokbro slog ud, og så forsøgte Niklas Larsen at sprinte sejren hjem fra front.

Det viste sig dog at være umuligt at holde Alberto Dainese bag sig, og italieneren endte med at tage sejren med flere meter til danskeren.

Torsdag vandt Johan Price-Pejtersen EM-guld i U23-rytternes enkeltstart, mens Mikkel Bjerg tog sølv.

Derudover har Kasper Asgreen snuppet EM-sølv i mændenes enkeltstart.

Senere lørdag køres kvindernes eliteløb, mens det søndag gælder mændene.