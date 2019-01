Danske stjerner begræder Toft-exit: Mister den vigtigste

René Toft Hansens VM-exit er et hårdt slag for håndboldlandsholdet inden mellemrunden ved VM.

Det var ikke hvilken som helst spiller, som Danmarks håndboldlandshold fredag måtte skrive ud af VM-turneringen med en skade dagen efter sejren på 30-26 over Norge.

Den lyskeskadede forsvarskrumtap René Toft Hansen, der udgik efter 15 minutter mod Norge, stjæler måske ikke overskrifter som stjernerne Mikkel Hansen og Niklas Landin, men internt på holdet er Tofts status meget høj.

Det er ikke nyt, men man fornemmede det meget tydeligt, da truppen fredag formiddag netop havde slugt den triste nyhed.

- René er måske vores vigtigste spiller, bemærker Niklas Landin.

Landstræner Nikolaj Jacobsen bruger samme ord om Toft.

- Det er et kæmpe tab. Det har vi allerede snakket om. Han bliver tit udpeget som den vigtigste mand på landsholdet.

- Så for os er det naturligvis et stort tab at skulle undvære ham, der er krumtappen og dirigerer de andre, siger Nikolaj Jacobsen.

René Toft skulle fredag skannes og var ikke til stede sammen med resten af truppen.

De tilbageværende sendte ifølge playmaker Rasmus Lauge mange tanker til den uheldige spiller, der også har været ude med en lyskeskade hos ungarske Veszprem i den første del af sæsonen.

- Det fylder meget lige nu. Det gør ondt på alle, og René er selvfølgelig knust. Han kommer til at tumle med det i lang tid.

- Vi andre må videre for hans skyld, og heldigvis viste kampen mod Norge, at vi har dygtige afløsere, siger Rasmus Lauge.

Danmark har mulighed for at skifte tre spillere ind i truppen undervejs ved VM og har allerede brugt én udskiftning.

Nikolaj Jacobsen vil gerne have én i banken i tilfælde af, at en målmand bliver skadet, hvilket efterlader ham med en udskiftning mere blandt markspillerne.

Det er oplagt at bruge den på en erstatning for René Toft, og her er broren Henrik Toft et oplagt bud.

Han blev skadet otte dage inden VM, men er så småt klar til at spille igen. Han bliver testet fredag, inden man tager stilling til en eventuel udskiftning, lød det fra landstræneren fredag.

Danmark indleder mellemrunden mod Ungarn lørdag.