Danske sportskvinder er blevet vindertyper

Når årets sportsnavn bliver kåret lørdag aften ved awardshowet Sport 2018, er der størst chance for, at en kvinde løber med hæderen.

Hele 10 af de oprindeligt 15 nominerede til prisen var kvinder, og kvinderne var også i overtal, da kandidatfeltet i december blev skåret ned til tre navne - Caroline Wozniacki, Pernille Harder og Michael Valgren.

Team Danmark-direktør Lone Hansen ser en klar tendens til, at de danske kvinder klarer sig bedre end nogensinde.

- Det er rasende interessant, hvad der sker med kvinderne i dansk elitesport, siger Lone Hansen.

- Elitemiljøet er et præstationsmiljø uden lige. Man bliver målt, vejet og vurderet i alle mulige retninger.

- Altså alt det, vi som samfund normalt taler om som noget problematisk for kvinder, når de skal nå toppen i erhvervslivet, i bestyrelser eller mange andre steder.

- Det er derfor interessant, at vi inden for eliteidrætten kan se den her tendens, siger direktøren.

Frem til OL i 2016 var det historisk set mændene, der vandt flest medaljer til Danmark.

Det ændrede sig ved legene i Rio, hvor de danske kvinder vandt otte medaljer, mens mændene måtte "nøjes" med syv.

Lone Hansen forklarer, at Team Danmark ikke har haft specielt fokus på at løfte niveauet hos de danske kvinder og dermed skabe grobund for den øjeblikkelige succes.

I stedet har Lone Hansens organisation gennem flere år arbejdet på at individualisere støtten til hver enkelt atlet.

- Hvis man skal præstere i toppen, så skal man behandles individuelt, og det er kommet kvinderne til gode - men også mændene, siger hun.

Lone Hansen erkender dog, at det måske tidligere har været sværere for kvinderne end mændene, hvis miljøet rundt om dem har været en anelse for firkantet.

- Vi har arbejdet med at klæde trænere og sportschefer på til at forstå at arbejde med begge køn - også at der er forskel på kønnene - så de har et blik for at skabe rammer, der er tilrettelagt den individuelle atlet, siger Lone Hansen.

Team Danmark-direktøren peger samtidig på, at den danske elitemodel rummer plads til, at atleter på topplan kan uddanne sig ved siden af sportskarrieren.

Det betyder, at sportsfolkene i perioder kan satse alt på idrætten, og i andre perioder kan de måske gøre mere ud af et studie.

Dermed er der også lagt en overordnet plan, der ikke nødvendigvis er ført til ende, når sportskarrieren er forbi.

- Vores tanke om "det hele menneske" begynder at slå igennem, og det kan man se hos kvinderne, siger Lone Hansen.

Hvis det lørdag bliver en kvinde, der tager prisen som årets sportsnavn ved uddelingen i Herning, så vil det være syvende gang i løbet af de seneste ti år, at hovedprisen er gået til en kvinde.

Caroline Wozniacki er nomineret for et 2018, hvor hun vandt karrierens første grand slam-turnering, da hun i januar strøg til tops i Australian Open.

Pernille Harder blev i august kåret til Europas bedste fodboldspiller, mens cykelrytteren Michael Valgren er nomineret efter et år med sejre i Amstel Gold Race og Omloop Het Nieuwsblad.