Danmark kæmpede længe med om muligheden for medalje, men en tyvstart af Leon Madsen gjorde det svært i par-VM.

De danske speedwaykørere måtte søndag sande, at det ikke blev til medaljer ved par-VM i russiske Togliatti.

I Danmarks sidste heat skulle der hentes tilstrækkeligt med point mod Australien, men Leon Madsens andenplads og Niels-Kristian Iversens fjerdeplads var ikke nok til at sikre en semifinaleplads.

Danmark sluttede på fjerdepladsen, mens Australien tog tredjepladsen efter semifinalenederlag til Rusland, som i finalen genvandt VM-guldet med sejr over Polen.

Par-VM afløste i 2018 hold-VM, og finalen blev kørt over to dage lørdag og søndag med deltagelse af Danmark, Tyskland, Australien, Polen, Sverige, Storbritannien og værtsnationen Rusland.

Danskerne skulle forsøge at revanchere sig fra en skidt indledning lørdag, hvor kørerne dog fik kæmpet sig tilbage, så Danmark stadig var inde i billedet til medaljer søndag.

Udgangspunktet var, at Danmark lå nummer fire med 19 point efter Australien, Rusland og Polen med henholdsvis 23, 22 og 21 point.

Bedste nation gik direkte i finalen, mens nummer to og tre kørte om at nå i semifinalen, og det løb var kørt for Danmark med 37 point efter seks starter.

Niels-Kristian Iversen slog sig i et styrt lørdag og kørte ikke mere derefter, men han var i sadlen søndag og hentede et point i første danske start mod Tyskland.

Leon Madsen sikrede tre point, og det holdt danskerne inde i kampen. U21-kører Frederik Jakobsen blev bragt i spil mod Storbritannien, der lå sidst. Her var kravet fem danske point, og det sørgede Leon Madsen og Jakobsen for.

Frederik Jakobsen kørte igen mod russerne og sluttede efter Emil Sayfutdinov med Leon Madsen på tredjepladsen.

Det var tæt mellem Polen, Australien, Sverige og Danmark om anden- og tredjepladsen efter Rusland, inden Danmark kørte mod Polen.

Leon Madsen tyvstartede mod polakkerne i Danmarks fjerde start og blev udelukket, og det var en gigantisk streg i regningen for det danske håb om at køre sig til medaljer efter et svensk comeback søndag.

Frederik Jakobsen hentede et point, og danskerne var stadig med i ræset om en semifinaleplads, men så hentede Australien fem point ligesom Polen mod danskerne, og det så svært ud.

Iversen var tilbage mod Sverige, hvor Fredrik Lindgren sejrede, men Danmark hentede tre point med Madsens andenplads og Iversens tredjeplads, men Madsens to point mod Australien betød, at Danmark var færdig inden semifinalen.