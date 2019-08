Danske seere kan streame fodboldkampe med Harder og Nadim

Kvindefodbolden har vokseværk, og nu bliver nemmere at følge en stribe af de bedste fodboldspillere i Europas største ligaer.

På streamingtjenesten Viaplay kan danske seere fremover følge topligaerne i England, Tyskland og Frankrig, mens enkelte kampe bliver vist på tv.

Det skriver Nordic Entertainment Group (Nent) i en pressemeddelelse.

Det betyder, at danskerne blandt andet vil kunne se den danske verdensstjerne Pernille Harder, der slår sine folder i tyske Wolfsburg.

- Det er et stort skridt i udviklingen af kvindefodbolden, at et veletableret tv-selskab som Nordic Entertainment Group nu vil vise de allerbedste kvindelige fodboldligaer fra Tyskland, Frankrig og England.

- Jeg vil sige, at det er et historisk skridt, som jeg er sikker på, vil gavne alle kvindelige fodboldspillere rundt om i Europa, siger Harder i pressemeddelelsen.

Det samme gælder angriberen Nadia Nadim, som spiller for Paris Saint-Germain i den franske liga, og flere andre danske landsholdsprofiler.

- Vores seere kan nu se frem til mere end 130 livekampe fra disse tre spændende ligaer med danske stjerner i nøgleroller på deres hold, siger Kim Mikkelsen der har ansvaret for sport hos Nent.