Danske ryttere skal præge hård VM-rute

Danmark har udtaget otte ryttere til VM i linjeløb, og de skal være med til at præge løbet, der afvikles 29. september i Yorkshire.

Det fortæller landstræner Anders Lund i en pressemeddelelse.

- Holdet er meget stærkt med et højt topniveau og stor bredde, så jeg forventer, at vi selv skaber vores cykelløb et godt stykke hen ad vejen.

- Ruten er hård, men mere på grund af det tekniske element end på grund af højdemeterne, hvilket passer vores hold godt, siger Anders Lund.

De otte ryttere er: Jakob Fuglsang (Astana), Magnus Cort (Astana), Michael Mørkøv (Quick-Step), Kasper Asgreen (Quick-Step), Michael Valgren (Dimension Data), Mads Pedersen (Trek), Christopher Juul-Jensen (Mitchelton-Scott), Casper Pedersen (Sunweb).

- Vi har rytterne til at være med i løbets vigtigste momenter, og vi skal som hold udnytte, at vi har så mange kort at spille, fastslår landstræneren.