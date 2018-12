Danske reaktioner: Det er ekstremt skuffende

Der var stille i lang tid. Rigtig lang tid faktisk, men det endte da med, at flokken af nedslåede danske håndboldkvinder kom ud for at sætte ord på endnu et stort nederlag ved EM-slutrunden i Frankrig.

21-32 mod Rusland - og Danmark er definitivt færdig.

- Jeg ved snart ikke, hvad jeg skal sige. Jeg er helt tom. Fuldstændig tom lige nu.

Anne Mette Hansen mente, at ord stort set var overflødige - og det kunne man jo næsten give hende ret i, for resultatet fortalte jo den tydelige historie, om at Rusland var mindst en klasse bedre end Danmark.

- Vi gør det svært for os selv. Jeg synes, at vi lavet ekstremt mange fejl, og det bliver bare straffet. Det vidste vi sådan set godt, men det er da ekstremt skuffende, at vi ikke formår at spille bedre. At levere en ordentlig kamp, mente Anne Mette Hansen.

Kathrine Heindahl var helt på linje med sin holdkammerat.

- Vi bliver straffet. Rusland er stærke, men vi gør det godt nok heller ikke særlig nemt for os selv. Og følelsen er jo bare vildt elendig. Jeg synes jo egentlig, at vi er et godt hold med mange stærke spillere, men vi har ikke fået det til at fungere optimalt.

Og altså tre store nederlag i træk. Den slags gør nas, mente Sandra Toft.

- Hvordan jeg har det efter sådan en kamp? Det ved du godt. Vi er slet ikke tilfredse med os selv.

Hos russerne, der nu er sikker på at nå videre til semifinalen, var humøret naturligvis noget højere. Anna Vyakhireva var kampens store oplevelser, og hun legede i perioder kispus med det danske forsvar, der ikke anede, hvilket ben de skulle stå på.

Vyakhireva scorede ni mål og sad endda udenfor i slutfasen.

- Danmark kan spille bedre. Det er jeg helt sikker på, men vi spillede en fin kamp, og det glæder vi os over.