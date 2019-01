Danske ishockeytalenter rykker ud af A-gruppen

Danmarks U20-landshold hører ikke længere til blandt verdens bedste ishockeynationer i aldersklassen.

Det blev en kendsgerning fredag aften, da de danske ishockeytalenter ved VM i Canada tabte igen til Kasakhstan.

Danmark tabte nedrykningskampen med 0-2, og dermed er det farvel til det fornemme selskab.

Danmark og Kasakhstan skulle spille bedst ud af tre kampe om at undgå nedrykning, og da Danmark tabte det første opgør med 3-4, så var de danske spillere pisket til at vinde det andet opgør for at sikre endnu en afgørende kamp mod Kasakhstan.

Det lykkedes altså ikke for træner Olaf Ellers tropper, da to hurtigere scoringer i første periode af Sayan Daniyar og Davyd Makutsky afgjorde opgøret.

Danmark sluttede sidst i sin indledende gruppe med lutter nederlag og en målscore på 0-26, men i det første opgør mod Kasakhstan onsdag kom holdet trods alt på scoringstavlen for første gang.

Det lykkedes ikke at fortsætte målscoringen i det andet opgør, og i stedet scorede Kasakhstan to gange yderligere sent i tredje periode.

Med halvandet minut tilbage af kampen sendte Artur Gatiyatov pucken i et tomt dansk mål, og et halvt minut senere blev det også 4-0 til Kasakhstan, og dermed var Danmarks nedrykning en realitet.