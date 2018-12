Danske ishockeykvinder får et løft: Målet er OL i 2022

Det skal være slut med at se de olympiske lege fra sofaen for de danske ishockeykvinder, som der nu satses på.

Dansk ishockey på kvindesiden får et løft i de kommende år.

Kvindelandsholdet bliver et satsningsområde, når overskuddet efter VM på hjemmebane tidligere i år skal fordeles af Danmarks Ishockey Union (DIU).

Og landsholdet får også tildelt 655.000 kroner fra Danmarks Idrætsforbund (DIF).

Målet er, at de danske ishockeykvinder kvalificerer sig til OL i Beijing i 2022.

Landsholdskaptajn Josefine Jakobsen mener ikke, det er urealistisk med olympisk deltagelse.

- Gennem flere sæsoner har vi haft et stort potentiale, og nu har vi endelig den rette mulighed for at få det forløst med de nye ressourcer.

- Penge alene kan ikke gøre det, og vi spillere er selvfølgelig også klar til at arbejde ekstra hårdt frem mod OL i 2022, siger hun til unionens hjemmeside.

Pengene skal fra begyndelsen af 2019 bruges til at udvikle holdet og forbedre spillernes taktiske, tekniske og fysiske formåen.

- Vi har en stærk bruttotrup og mange dygtige skøjteløbere. Fysisk kan vi forbedre os, og vi skal finde en disciplin frem på landsholdet, der gør, at vi alle er villige til at ofre det lidt ekstra og træne som absolutte eliteidrætsudøvere.

- Der skal stilles krav til os, og vi skal samles oftere for at tage det sidste skridt frem mod verdenstoppen, siger Josefine Jakobsen.

I alt kommer kvindelandsholdets budget op på næsten halvanden million kroner for 2019-sæsonen.

OL-turneringen er i 2022 udvidet fra otte til ti hold, hvilket giver Danmark større muligheder for at kvalificere sig.

Jesper Duus, sportschef hos Danmarks Ishockey Union, fortæller, at pengene også går til flere samlingsdage for kvinderne i fremtiden.

- Spillerstammen er stærk, spillerne har givet hånd på, at de er klar til at give den en ekstra indsats, og vi har flere unge kvinder med den rette indstilling på vej.

- Stiller vi i stærkeste opstilling, vil vi være blandt de ti bedste i verden - og til og med mere end det, vurderer han.