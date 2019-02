Danske ishockeyherrer slår Østrig efter comeback

Danmark var bagud med både 0-1 og 1-2, men vandt torsdag over Østrig i en firenationersturnering.

Danmark fik en ideel start på firenationersturneringen i Østrig, da de danske ishockeyherrer torsdag slog hjemmeholdet med 4-2.

Heinz Ehlers' tropper fik ellers ikke den bedste start på kampen. Danmark var således både bagud med 0-1 og 1-2, men fik med et flot comeback sikret sejren.

Fredag venter Norge i samme turnering, der afholdes i byen Klagenfurt.

Østrigerne kom på tavlen efter cirka syv og et halvt minut torsdag ved Thomas Raffl. Cirka fem minutter efter udnyttede danskerne så en periode med powerplay til at udligne. 19-årige Jonas Røndbjerg stod for det danske mål.

Hjemmeholdet svarede tilbage næsten 11 minutter inde i anden periode, da Florian Baltram gjorde det til 2-1.

Men danskerne var ikke færdige. Først udlignede Phillip Bruggisser til 2-2 med et halvt minut tilbage af anden periode.

I tredje og sidste periode gjorde Markus Lauridsen det første til 3-2, inden Aalborg Pirates-spilleren Thomas Spelling med cirka 20 sekunder tilbage af kampen sendte pucken ind i et tomt mål til slutresultatet 4-2.

Phillip Bruggisser assisterede på begge scoringer i tredje periode.