Danske håndboldkvinder rejser sig og slår Montenegro

En storspillende Sandra Toft var stærkt medvirkende til, at Danmark slog Montenegro efter en tæt afslutning.

EM har været en blandet oplevelse for de danske håndboldkvinder, men holdet slutter i hvert fald mellemrunden med maner.

Med en sejr på 24-23 over Montenegro fik Danmark stoppet stimen af nederlag og har oven i købet mulighed for at få yderligere en kamp i turneringen.

Om holdet skal spille om femtepladsen i Paris på fredag, bliver dog først afgjort senere onsdag.

Efter et par svage landskampe var målvogter Sandra Toft tilbage på toppen og holdt et højt niveau i samtlige 60 minutter.

Muren i målet var stærkt medvirkende til, at Danmark fik en drømmestart og beholdt initiativet i stort set hele første halvleg.

Forsvaret optrådte med den nødvendige hårdhed, selv om Anne Mette Hansen nok overdrev det lidt, da hun nedlagde Durdina Jaukovic med et slag i ansigtet i halvlegens sidste sekunder.

At Hansen undgik rødt i den situation, vakte en del undren i hallen, ikke mindst på Montenegros bænk, hvor træner Per Johansson brokkede sig til advarsel.

Det danske angrebsspil var før pausen præget af færre tekniske fejl end i de seneste kampe, og hele ni forskellige spillere fik scoret i kampens første halvdel.

Stine Jørgensen var på banen fra start for første gang i turneringen, og anføreren indledte stærkt med gode indspil og et par vellykkede langskud ned omkring fødderne på Marina Rajcic i Montenegros mål.

Det danske hold havde ikke den samme effektivitet i offensiven fra anden halvlegs begyndelse.

Stine Jørgensen havde problemer med sit signaturindspil til Kathrine Heindahl, som modstanderne tydeligvis var godt forberedt på, og danskerne scorede kun én gang i halvlegens første 13 minutter.

En tydeligt optændt Sandra Toft optrådte dog fortsat med autoritet i målet, og derfor var Montenegro trods de udprægede danske scoringsproblemer længe om at nå op.

Anden halvleg blev alt andet end køn, men til gengæld var det intenst og spændende, mens danskerne mobiliserede alle kræfter for at holde montenegrinerne på afstand.

Anne Mette Hansen trak et stort læs i angrebet, og Lotte Grigel stod for vigtige scoringer, så Danmark med tre mål i træk pludselig fik ny luft og en føring på 21-18.

Bedst som danskerne så ud til at styre mod sejren, fik montenegrinerne alligevel vendt slaget, og tre scoringer i træk bragte stillingen op på 23-23 med tre minutter igen.

Et afrettet skud af Mette Tranborg gav Danmark en ny føring, og da Montenegro efterfølgende brændte i den anden ende, trak danskerne klogt tiden ud længe nok til, at montenegrinerne ikke kunne nå en udligning.