Danske golfstjerner i hobetal er på vej ud i Himmerland

Flere af Danmarks bedste golfspillere er på vej ud af turneringen Made in Denmark i Himmerland.

Midtvejs på fredagens anden runde tyder alt på, at maksimalt en håndfuld af de 16 danske deltagere klarer cuttet og spiller sig videre til weekendens to finalerunder.

Thorbjørn Olesen gik anden runde i 74 slag - tre over banens par - og er placeret langt tilbage i feltet.

- Spillet har bare ikke været godt nok til at vinde i den her uge. Der er ikke så meget at sige til det.

- Det var svært i dag, det var koldt og regnede meget, siger Thorbjørn Olesen.

Ligesom på første runde lavede den 29-årige dansker en triplebogey på 18. hul. Havde Olesen bare spillet netop det hul anderledes begge dage, så havde han kæmpet med i toppen af feltet.

- Jeg har gjort det godt på det hul tidligere. Det gjorde jeg ikke de her to dage. Det er ikke sjovt at bruge syv slag på det hul to dage i træk, siger han.

Søren Kjeldsen har også reelt udspillet sin rolle i Made in Denmark med en runde i 77 slag - seks over banens par. Sammenlagt for de to dage er nordjyden ni slag over par.

En forkølet Kjeldsen ærgrer sig over, at så mange danskere ser ud til at forlade turneringen.

- Det er rigtig ærgerligt. Vi har brug for, at der er danskere, der spiller godt.

- Med det setup, der er, og folk, der kommer støtter det, så er det ikke godt, hvis der ikke er nogen danskere med. Men jeg kan garantere, at det ikke er, fordi vi ikke prøver, siger Kjeldsen.

- Jeg elsker at komme her, og derfor er det skuffende ikke at spille godt. Der er lidt at arbejde på. Spillet er ikke helt, hvor jeg gerne vil have det, siger han.

Veteranen Anders Hansen lå godt til efter første runde, da han var et enkelt slag under par. Men han gik også ned med en anden runde i 78 slag - syv over banens par.

- Lad os håbe, at der er nogen, der kan komme lidt frem. Det betyder noget, at der er danskere med fremme.

- Det er vigtigt, at nogle af os gør det godt med alt det arbejde, der bliver gjort for at få turneringen op at stå, siger Anders Hansen.

Mellem otte og ni danskere har hvert eneste år klaret cuttet ved Made in Denmark, så 2019 kan meget vel blive det værste år, når det gælder dansk repræsentation i finalerunderne.