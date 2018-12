Danske golfspillere får lunken start i Sydafrika

Jeff Winther, Joachim B. Hansen og Morten Ørum Madsen har noget at indhente ved Alfred Dunhill Championship.

Den første dag ved golfturneringen Alfred Dunhill Championship var en smule op ad bakke for Jeff Winther, Joachim B. Hansen og Morten Ørum Madsen.

Winther var den bedste af de tre. Han gik første runde i 72 slag, hvilket er banens par.

Den 30-årige dansker startede torsdagen skidt med to bogeys på de første fem huller, men fandt så formen og rejste sig igen med to birdies på de efterfølgende tre huller.

Det blev dog til to bogeys mere, inden Jeff Winther sluttede af med manér og lavede to birdies på 17. og 18. hul.

Runden i par rækker til en delt 32.-plads, inden turneringen fortsætter fredag.

Joachim B. Hansen skulle bruge ét slag mere end Winther på de første 18 huller, hvor det undervejs blev til fire bogeys og tre birdies.

Det giver Hansen en delt 48.-plads.

Morten Ørum Madsen gik i klubhuset torsdag med en runde i fire slag over par.

Silkeborgenseren startede ud med en bogey på første hul og lavede tre mere af slagsen, inden det blev til rundens første birdie på 15. hul.

Birdien blev fulgt op af en endnu en bogey, inden de to sidste huller endte i par.

Ørum Madsen indtager en delt 98.-plads.

Oliver Bekker, der er på hjemmebane i den sydafrikanske turnering, ligger øverst på førertavlen efter at have gået de første 18 huller i seks slag under par.

156 spillere deltager i Alfred Dunhill Championship, der er en del af European Tour og bliver spillet på Leopard Creek Country Clubs baner i den nordlige del af Sydafrika.

Anders Hansen og Thorbjørn Olesen har tidligere gjort det godt i turneringen. I henholdsvis 2003 og 2010 sluttede de på delte andenpladser.