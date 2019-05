Danske fodboldklubber kalder Uefa-planer en katastrofe

De danske Superligaklubber tager afstand fra Det Europæiske Fodboldforbunds (Uefa) tanker om at gøre Champions League til en næsten lukket turnering for Europas bedste klubber fra 2024.

Uefa arbejder sammen med European Club Association (ECA) om at redesigne de europæiske klubturneringer.

Forleden fremlagde Uefa en plan, hvor hele 24 af de 32 deltagende hold i Champions League automatisk vil deltage i den efterfølgende sæson i Europas største klubturnering.

I forslaget vil mestrene fra Europas 54 nationale ligaer blot skulle kæmpe om fire pladser, hvilket vil gøre det svært for eksempelvis et dansk mesterhold at kæmpe sig ind i Champions League.

På et møde tirsdag har samtlige 14 superligaklubber modsat sig Uefas tanker, skriver Divisionsforeningen onsdag i en pressemeddelelse.

- Kvalifikation til de europæiske klubturneringer gennem de nationale ligaer er hele kernen i fodboldsystemet og fodboldkulturen i Europa.

- Forslaget fra Uefa og ECA er en katastrofe for ikke bare den danske liga, men for alle europæiske ligaer og spillets tilstand i Europa, siger Claus Thomsen, der er direktør i Divisionsforeningen.

- Vi opfordrer Uefa til at involvere de europæiske ligaer og interessenter, så vi kan skabe en vision, som kommer alle ligaer og klubber til gavn i stedet for nogle få, lyder det videre.

De danske klubber er desuden imod tankerne om at udvide antallet af spilledage, og at weekender inddrages til kampe i de europæiske klubturneringer.

Superligaklubberne er langt fra ene om at modsætte sig Uefas planer.

Den engelske Premier League, den spanske La Liga, den tyske Bundesliga og en lang række mindre ligaer er imod tankerne.