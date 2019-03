Danske curlingkvinder indleder VM med nederlag til USA

Danmark var godt med mod USA i første kamp ved VM, men endte med at tabe 6-8 i Silkeborg.

Danmark bød USA hård modstand, men de danske curlingkvinder måtte til sidst se sig besejret, da VM i curling lørdag blev indledt i Silkeborg.

I den ekstra ende var amerikanerne bedst og hentede med to point en sejr på 8-6 over skipper Madeleine Dupont og resten af det danske hold.

Danskerne kom bagud efter første ende på egen is, men udlignede til 1-1 efter anden ende.

Så stod der USA på opgøret, og amerikanerne bragte sig foran 4-1, inden Danmark med to point i femte ende skabte spænding igen og reducerede til 3-4.

Danmark udlignede derefter til 4-4 i opgøret, der pludselig var blevet tæt efter seks ender.

Danmark bragte sig foran, men USA udlignede efter ottende ende til 5-5 i den tætte dyst.

Igen øgede Danmark med et enkelt point til 6-5, men stærkt amerikansk spil til sidst i tiende ende betød 6-6, og at der skulle spilles en ekstra ende.

Her var de amerikanske curlingkvinder for stærke og sikrede sejren med to point.

Ud over skipper Madeleine Dupont består det danske hold af søsteren Denise Dupont, Julie Høgh, Lina Knudsen og Gabriella Qvist.

Danmark møder søndag morgen Rusland, mens det søndag aften gælder opgøret mod Sverige.

Der deltager 13 nationer ved VM, og alle møder alle.

Herefter går nummer et og to direkte videre til semifinalerne, mens fire andre nationer spiller om de to sidste semifinalepladser.

VM slutter 24. marts med finalen og kampen om bronzemedalje.